勇士投手壓制太空人打線 世界大賽2比1領先

（法新社亞特蘭大29日電） 包括先發的安德森在內，勇士5名投手今天合力壓制太空人打線，讓他們整場比賽只擠出2支安打，最終勇士2比0獲勝，在世界大賽2勝1負領先太空人。

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勇士投手群今天壓制太空人打線，讓他們整場比賽1分未得，再加上萊里3下打進關鍵1分、達諾8下陽春炮，最終2比0完封太空人，在世界大賽取得2勝1負領先。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽前兩戰打完，亞特蘭大勇士、休士頓太空人各拿1勝，今天第3戰在勇士主場進，他們派出本季9勝5敗、防禦率3.58的安德森（Ian Anderson）先發，迎戰太空人例行賽11勝8敗、防禦率3.48的賈西亞（Luis Garcia）。

勇士3局下半在首名打者羅沙里歐（Eddie Rosario）獲保送、弗利曼（Freddie Freeman）敲出安打後，靠着萊里（Austin Riley）在1出局後揮出左外野方向帶有打點的安打先馳得點。之後勇士雖一度擠成滿壘，但沒有再添分數。

賈西亞今天投3.2局，送出6次三振、4個保送，被打出3支安打，丟掉1分自責分，但沒能讓太空人拿下勝利。

勇士的安德森此役投5局，送出4次三振、3個保送，沒有被擊出任何安打無失分，接替他投球的明特（A.J. Minter）、傑克森（Luke Jackson）、馬切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）也都沒失分，5人聯手完封太空人。

前7局完全敲不出安打的太空人，8上首名打者是代打的狄亞士（Aledmys Diaz），他揮出的一記飛球在勇士兩名野手「互相禮讓」下落地形成第一支安打，但之後太空人沒有進一步的攻勢，也並未拿下分數。太空人整場只擠出兩支安打。

達諾（Travis d'Arnaud）在8下兩出局後上場，他面對第1個來球就出手，將一記96.8英里的伸卡球轟成中外野方向的全壘打，讓勇士吃下定心丸，最終也以2分之差獲勝。

世界大賽第4戰、第5戰，在接下來兩天將持續在勇士主場進行。

© 2021 AFP