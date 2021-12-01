勇士柯瑞手感冷冰冰 太陽17連勝追平隊史紀錄

（法新社鳳凰城30日電） 勇士、太陽兩支本季NBA最強勁旅今天正面交鋒，但勇士的柯瑞手感冰冷，21次出手只命中4球，僅拿下12分，讓太陽終場104比96留下勝利，收下追平隊史紀錄的17連勝。

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美國職籃NBA金州勇士今天客場挑戰鳳凰城太陽，勇士、太陽賽前的戰績分別是18勝2敗、17勝3敗，在全聯盟分居1、2名。

此役，太陽在上半場就傳出噩耗，陣中主力後衛布克（Devin Booker）打到第2節就因為左大腿後肌受傷提前退場，但他們嚴加看管勇士射手柯瑞（Stephen Curry），讓他今天三分線外14投僅3中，整場比賽僅站上罰球線1次罰進1分，成為勇士輸球的一大關鍵。

太陽今天贏球，拿下17連勝，追平球隊2006-2007球季時，在2006年12月至2007年1月間創下的隊史最長連勝紀錄。勇士2015年曾寫下開季24勝0敗的史上最佳開季紀錄，他們在當年有整個月未曾吞敗的好表現。太陽今天獲勝，成為繼當年的勇士後，另一支能在單月拿下16勝0敗的球隊。

勇士此役的首節還以35比31領先，但第2節只拿下19分，上半場打完遭到逆轉，即便第4節兩度將落後縮小到1分差距，無奈都再被太陽拉開。

勇士今天的整體投籃命中率4成19，不及太陽的4成94，過去讓人聞風喪膽的三分球，命中率更只有3成5，也不及太陽的4成，命中率不佳讓他們在關鍵時刻難以追分，最終吞下敗仗，終止一波7連勝。

太陽的艾頓（DeAndre Ayton）今天有24分、11籃板的「雙十」成績，保羅（Chris Paul）有15分、11助攻的演出，克勞德（Jae Crowder ）和替補的強森（Cameron Johnson）都攻下14分，因傷提前退場的布克獲得10分。

勇士的波爾（Jordan Poole）今天攻下全場最高28分，從板凳出發的波特（Otto Porter Jr.）貢獻16分，柯瑞、 魏金斯（Andrew Wiggins）分別進帳12分、10分。

兩隊12月4日將在勇士主場再次交手。

© 2021 AFP