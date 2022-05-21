勇士逆轉擒獨行俠 西區冠軍戰2連勝

（法新社舊金山20日電） 美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）轟進32分，幫主場作戰的勇士克服上半場雙位數落後，終場126比117逆轉擊敗達拉斯獨行俠，七戰四勝製取得2比0領先優勢。

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打完前兩節落後14分的勇士從第3節起吹響反攻號角，柯瑞拿下全隊最高32分固然功不可沒，但逆轉擊敗對手的關鍵仍是勇士多點開花的團隊表現。

勇士6人得分達雙位數，浦爾（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）、隆尼（Kevon Looney）都是關鍵時刻跳出，各挹注23、16、21分，隆尼21分是生涯單場新高，還摘下12個籃板。

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）攻下全場最高的42分，另有5籃板8助攻，布朗森（Jalen Brunson）31分。

獨行俠帶着72比58的領先優勢進入下半場，但第3節在勇士加壓下只拿到13分，打完第3節獨行俠僅以85比83領先，雙方決勝節恢復飆分秀，勇士單節砍下43分力壓獨行俠的32分完成逆轉，讓遠在達拉斯的球迷徒留錯愕。

兩軍第3戰當地時間22日將移師達拉斯進行。

© 2022 AFP