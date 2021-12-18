勇士險勝塞爾蒂克 柯瑞轟全場最高30分

（法新社波士頓17日電） 柯瑞今天「犯滿畢業」，但攻下全場最高30分，率領美國職籃NBA金州勇士在客場以111比107驚險擊敗波士頓塞爾蒂克。

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此役勇士一度領先達20分，但人手不足的塞爾蒂克窮追猛趕，讓勇士嚇出一身冷汗，所幸在柯瑞（Stephen Curry）的帶領下，勇士仍驚險收下勝利。

柯瑞前一場比賽才打破名人堂球星艾倫（Ray Allen）的紀錄，成為NBA史上投進最多三分球的選手，今天就遭遇艾倫的老東家塞爾蒂克。

在15日的那場比賽，柯瑞在首節剩下7分33秒時，砍進他當天的第2個三分球，那是他生涯第2974個三分球，也靠着那一球，正式成為NBA最新的三分球王。

在柯瑞於麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）締造歷史後，比賽暫停下來，讓他和隊友、父親以及也在現場觀戰的艾倫一起分享這個偉大的一刻。

今天這場比賽，柯瑞頭2次在三分線外出手都接連命中，讓勇士才打4分多鐘就領先達11分。

除了柯瑞外，魏金斯（Andrew Wiggins）為勇士挹注27分，伊戈達拉（Andre Iguodala）拿下12分，葛林（Draymond Green）送出全隊最多8次助攻，讓勇士在最近6場比賽拿下第5勝。

塞爾蒂克以塔特姆（Jayson Tatum）攻下27分最高，他另外抓下8個籃板，並送出6次助攻，綠衫軍在最近7場比賽輸掉5戰。

在聯盟有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫政策下，塞爾蒂克本場比賽有先發中鋒霍福德（Al Horford）、前鋒威廉斯（Grant Williams），和帕克（Jabari Parker）、埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez）、豪瑟（Sam Hauser）無法出賽。

綠衫軍的施洛德（Dennis Schroder）因病無法上場，但與COVID-19無關。藍福特（Romeo Langford）因為脖子疼痛，在此役的第2節退場，之後就沒再回到場上。

先前出現右腳阿基里斯腱撕裂傷的勇士球星湯普森（Klay Thompson），此役雖然隨隊，但仍未上場。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

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