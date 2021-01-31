動物樂團初代吉他手希爾頓瓦倫坦辭世

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（法新社倫敦31日電） 英國60年代流行樂團體「動物樂團」（The Animals）的創始成員暨初代吉他手希爾頓瓦倫坦（Hilton Valentine）已經辭世，享壽77歲。

唱片公司ABKCO Music在推特（Twitter）上貼文：「我們向希爾頓瓦倫坦的親友致上最深的慰問，悼念他以77歲辭世。」

唱片公司聲明說：「瓦倫坦是一名富有開創性的吉他樂手，影響未來幾十年的搖滾樂音。」

動物樂團以1964年熱門曲目House of the Rising Sun最為人所知。這首歌曾登上英國和美國排行榜冠軍。

希爾頓瓦倫坦生於英格蘭東北部的北喜茲（North Shields）。1963年，他和主唱艾瑞克柏登（Eric Burdon）、貝斯手查斯錢德勒（Chas Chandler）、鍵盤手艾倫普萊斯（Alan Price）、鼓手約翰史蒂爾（John Steel）共組動物樂團。

樂團之後還有幾支熱門歌曲，包括Don't Let Me Be Misunderstood、We Gotta Get Out Of This Place 等。

初代成員在1960年代末期分道揚鑣，希爾頓瓦倫坦隨後單獨出版專輯All In Your Head。

© 2021 AFP