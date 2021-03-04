動變性手術遭強制除役 韓23歲軍人傳自殺身亡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾4日電） 韓國警方今天表示，因動了變性手術而遭軍方強制除役的士官邊希秀（Byun Hee-soo，音譯）被人發現陳屍家中，消息曝光引發輿論嘩然，民間紛紛疾呼，要求儘速改革法律。

韓聯社報導，心理健康顧問多日來聯繫不上邊希秀，便通報緊急服務單位，消防人員前往她位於清州（Cheongju）的住家查看時，發現邊希秀陳屍屋內。

韓國對於性別認同問題觀念依舊相當保守，相較若干亞洲地區其他國家，韓國較無法包容LGBT人權，許多同志和跨性別者多半必須偷偷摸摸地活在暗處。

23歲的邊希秀生前為陸軍上士，2017年自願從軍，2019年前往泰國進行變性手術。

韓國國防部將她的去勢歸類為心理或生理障礙，軍方去年裁定她將強制退役。

邊希秀去年初曾拋頭露面勇敢現身記者會，懇求軍方讓她繼續服役，並在聚集現場的新聞工作者和鏡頭前敬禮，激動高呼部隊口號「統一」。

當時她強忍淚水、哽咽地說「我是大韓民國的軍人」，表示自己從小就一直夢想能從軍，還說「我想讓大家知道，我也能成為保衛這個國家的偉大軍人一份子，請給我這個機會」。

警方今天向法新社證實邊希秀死訊，表示正在調查此事。

傳出現場並沒有發現遺書，不過案件正朝自殺方向偵辦。韓聯社引述官員說法指出，邊希秀3個月前就曾試圖自殺。

邊希秀的死讓外界唏噓不已，民間紛紛疾呼，要求國會議員通過一項反歧視法案。

韓國第二大入口網站多音（Daum）也張貼標語，寫着：「整個韓國社會都要為她的死負責。」

「那些因為她的跨性別者身分而嘲笑她、在網路上對她發表惡意評論的人們，我希望你們好好反省自己到底對她做了什麼。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1100304

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995 」或張老師服務專線「1980」。

© 2021 AFP