勘災嘻嘻哈哈 德國下任總理熱門人選掀爭議

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（法新社柏林17日電） 最被看好接替梅克爾（Angela Merkel）出任下任德國總理的拉謝特（Armin Laschet），被媒體捕捉到至洪患區勘災時嘻嘻哈哈，今天被迫出面道歉。

拉謝特被人拍到，在勘災行程中與人有說有笑。

根據「德國之聲」等在社交網路上傳的影片，總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）發表聲明，對遭洪患重創的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃爾夫特施塔特鎮（Erftstadt）居民表達同情之意時，後方的拉謝特和其他人聊天說笑，甚至一度放聲大笑好幾秒鐘。

德國發行量第一的「畫報」（Bild）在電子報中說：「全國在哭，拉謝特在笑。」

拉謝特後來在推特（Twitter）致歉，說洪災受害民眾的苦難令他深感震撼，也很遺憾他的「一場對話情境，給人留下這樣的印象」。

「這十分不妥，我很抱歉。」

德國自14日以來，已有至少144人命喪這場災難性洪災。這場天災也在鄰國比利時奪走27人性命，並嚴重影響盧森堡和荷蘭。

德國將於9月26日舉行國會大選，拉謝特的保守派以30%支持率領先，在野的綠黨（Greens）以約20%支持率位居第2。梅克爾宣布不再競選連任後，這場大選將為她16年執政生涯畫下句點。（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）

© 2021 AFP