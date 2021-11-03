勞瑞三分手感火燙 助熱火擊敗獨行俠暫居東區第1

（法新社達拉斯2日電） 勞瑞今天三分球9投6中，極佳的手感幫助NBA熱火以125比110擊敗獨行俠，戰績暫列東區第1。

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美國職籃NBA達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天攻下全場最高33分，但邁阿密熱火在勞瑞（Kyle Lowry）三分球9投6中、獨得22分帶領下，在客場拿下勝利，戰績提升到6勝1敗，名列東區第1。

除了勞瑞的好表現，從板凳出發的赫洛（Tyler Herro）攻下全隊最高25分，巴特勒（Jimmy Butler）獲得23分，阿德巴約（Bam Adebayo）則有22分進帳。

獨行俠此役能保有競爭力，得歸功今天斬獲33分的唐西奇，而隊上的布朗森（Jalen Brunson）挹注了25分，哈達威（Tim Hardaway Jr.）則是進帳17分。

即便獨行俠的唐西奇有優異表現，但勝利卻被勞瑞所屬的熱火帶走。勞瑞今天的表現，是他8月從多倫多暴龍轉戰熱火以來最好的一次。

勞瑞賽後說：「轉隊以來一切都很順暢。」

他指出：「史普斯塔（Erik Spoelstra）和隊上其他教練團成員讓我上場發揮，他們已經適應有我在場的打法，且如果和塔克（P.J. Tucker）、巴特勒、莫里斯（Markieff Morris）等人並肩作戰，比賽會變得很輕鬆。」

「我們在場上是很好的團隊，做任何事都能融合得很好，這感覺真的很棒，我們真的表現得十分專業且努力。」

獨行俠今天首節30比24領先，但熱火次節一波46比32猛攻，就此接管戰局，並逐漸拉開差距，最後拿下勝利。

© 2021 AFP