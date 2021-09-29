勸其他球員跟進打疫苗 詹姆斯：那不是我分內的事

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯28日電） NBA看板球星詹姆斯今天證實自己已經打了疫苗，但對於是否說服猶豫不決的球員跟進一事，他說：「那不是我分內的事」。

美國職籃NBA洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）先前不願透露自己是否已經施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，堅持施打與否是他和家人的「私事」。

但湖人正逐步讓整支隊伍和職員都接種疫苗，詹姆斯今天也向記者透露自己已接種了疫苗。

詹姆斯說：「到頭來，你嘗試的是在現有選項中找出保護彼此的方法，讓自己有最大的機會能和隊友並肩作戰，在場上做出我們該做的事。終極目標是贏得總冠軍，但這得從保持健康開始，這是最重要的事。」

NBA的2021-22球季例行賽將於10月19日展開，據信有約9成球員已經接種疫苗，但仍有相當數量的人，要不說自己不打疫苗，不然就是拒絕表態自己是否已接種疫苗。

布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）昨天就說施打疫苗與否是自己的私事，不會對外公開；華盛頓巫師一哥畢爾（Bradley Beal）則說他因「個人因素」還沒接種疫苗。

針對自己稍早的言論，畢爾今天表示，他「還在考慮去打疫苗的事」。

畢爾在巫師的媒體日上說：「我不是在這裡鼓吹大家別去打疫苗，我也不是在這裡說我不會去打疫苗。」

© 2021 AFP