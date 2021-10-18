匈牙利反對派聯盟初選 保守派市長勝出挑戰總理奧班

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（法新社布達佩斯17日電） 匈牙利霍德梅澤瓦市（Hodmezovasarhely）保守派市長馬基-札伊今天贏得初選後，將代表反對派聯盟參加明年大選，角逐現任總理奧班的執政大位。

馬基-札伊（Peter Marki-Zay）為虔誠天主教徒，育有7子，在今天第2輪投票中，以57%對43%得票率擊敗歐洲議會議員、左翼民主聯盟黨（Democratic Coalition，DK）的杜波夫（Klara Dobrev）。 馬基-札伊在首都布達佩斯告訴群起歡呼的支持者：「我們要一個嶄新、更廉潔誠實的匈牙利，而不僅是將奧班或他的黨取而代之。」民族主義總理奧班（Viktor Orban）所屬政黨是右翼青年民主黨（Fidesz）。

杜波夫則在敗選談話中表示：「從現在起，我支持馬基-札伊。」她在激烈的選戰後敦促在野各黨派團結。

匈牙利6個反對黨於去年組成在野聯盟，籌辦這次初選，致力挑戰奧班及執政黨。

目前匈牙利國會選舉106席采單一選區「領先者當選」（first-past-the-post）制，其餘93席則由比例代表制選出。這種制度有利於奧班和執政黨。

為明年4月大選，這場匈牙利歷來首見的初選，目的在選出反對派聯盟唯一候選人對抗奧班，以及在每一選區中推派單獨人選來對抗青年民主黨的候選人。

馬基-札伊盛讚初選過程，說全國各地已經選出廉潔候選人，將能擺脫「匈牙利千年史上最貪腐的體系」。

© 2021 AFP