匈牙利大選展開投票 總理奧班爭取第4個任期

（法新社布達佩斯3日電） 匈牙利大選今天投票，在這場結果難料的選舉中，民族主義派總理奧班面臨反對黨團結起來所帶來的嚴峻挑戰，力爭第4個任期。競選過程中，俄羅斯入侵烏克蘭成了主導話題。

廣告 繼續瀏覽後續

6個主要反對黨首次提出一份聯合參選名單，決心中止奧班（Viktor Orban）的青年民主黨（Fidesz）連續12年執政期間推行的「非自由主義」（illiberal）革命。

這場革命涉及一再對抗歐盟（EU）制度，包括對新聞和司法體系的閹割，以及針對LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）群體祭出的措施。

支持者們2日冒着濕冷天氣在首都布達佩斯集會，聆聽反對派聯盟總理候選人馬基-札伊（Peter Marki-Zay）演講。

他承認這次選舉是「一場艱辛的戰鬥」，因為青年民主黨已進行了「12年的洗腦」，但他堅稱反對派聯盟正站在「勝利的門口」。

投票於當地時間早晨6時（台灣時間中午12時）展開，傍晚7時結束。

然而，政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）表示，確切結果可能要到晚間11時至午夜才會揭曉。

投票率預計會很高，可望超過70%。

© 2022 AFP