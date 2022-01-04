匈牙利民粹總理4月拚連任 川普表態相挺

（法新社華盛頓3日電） 美國前總統川普今天投桃報李，熱情表態支持匈牙利民粹總理奧班（Viktor Orban）競選連任。奧班是極右翼眼中的英雄，常遭批評助長威權主義。

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川普在聲明中寫道，匈牙利預計4月登場的大選，他對現任領導人「完全支持和認可」；川普也經常在國內初選期間發布類似聲明，力挺部分共和黨候選人。

他稱讚奧班「在保護匈牙利、阻止非法移民、創造就業、促進貿易方面表現非常出色」、「在即將到來的大選中，他應該獲得選民允許，繼續進行這些工作。他是強大的領袖，備受所有人尊重」。

川普曾於2019年在白宮接待奧班，凸顯他對奧班的認可；奧班經常與歐盟領導階層衝突，也備受現任總統拜登和川普前任歐巴馬冷落。

歐巴馬時代的前國安幕僚羅茲（Ben Rhodes）表示，川普的策略很明確，他的共和黨希望採取「匈牙利模式」，具體方式包括透過攻擊少數族裔和菁英階層來激起大眾情緒，同時重新畫分地域，成堆安插法官改變法庭意識形態，以維繫權力。

他在推特上寫道，「川普只是大聲說出共和黨長期以來的信念：他們偏好專制，而非自由的民主制度」，羅茲還指奧班曾讚揚俄羅斯與中國。

自2010年起執政至今的奧班如今面臨來自馬奇澤（Peter Marki-Zay）的潛在嚴峻挑戰。馬奇澤自稱是傳統的天主教保守派，曾矢言當選將廢除恐同法律。

© 2022 AFP