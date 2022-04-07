匈牙利總理促俄總統停火 邀烏法德領袖布達佩斯會面

（法新社布達佩斯6日電） 匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天說，他敦促俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭立即停火，並邀請法國、德國與烏克蘭領袖在布達佩斯與蒲亭會面。

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奧班在記者會上說：「我建議蒲亭總統宣布立即停火。」他又說，他提議讓蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在布達佩斯會面。

奧班說，蒲亭對會面的想法反應「正面，但有條件」。除此之外，奧班沒有多做說明。

奧班說，今天的通話是由蒲亭撥打，之後說明尚未知會馬克宏與蕭茲關於會面的想法。

記者問到在俄軍撤出後，烏克蘭首都基輔近郊布查鎮（Bucha）平民屍橫遍野的景況時，奧班回覆：「這些殘暴行徑，我們必須好好檢視，我們活在會有嚴重竄改的年代，無法確定是否能眼見為憑。」

他呼籲「不惜一切代價」保護平民，又說：「我們想要獨立且公平的調查。」

在歐洲聯盟（EU）領袖之中，奧班之前與蒲亭的關係最為密切，他今天重申反對匈牙利向烏克蘭運出武器，並反對歐盟對俄羅斯能源進口實施禁運令。匈牙利高度仰賴俄羅斯能源。

他也說，匈牙利準備以盧布支付石油進口費用，這將讓匈牙利成為第一個破例以盧布付款的歐盟成員國。

蒲亭已警告，歐盟成員國必須開設盧布帳戶支付俄羅斯天然氣，奧班說，如果莫斯科當局要求這麼做，「要以盧布支付，匈牙利沒問題」。

© 2022 AFP