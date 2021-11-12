北京冬奧倒數3個月 人權觀察促贊助商為中國人權發聲

（法新社北京12日電） 非政府組織「人權觀察」今天表示，贊助2022年北京冬季奧運的企業必須就中國侵犯人權狀況發聲，否則可能因與北京冬奧扯上關係而沾染污點。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，諸多人權團體又要求部分或全面抵制賽事，讓北京冬奧的籌備工作蒙上陰影。北京冬奧預定明年2月4日至20日舉行。

法新社報導，總部設於紐約的人權觀察（Human Rights Watch）如今敦促贊助商付出更多行動，這些企業包括英特爾公司（Intel）、歐米茄（Omega）、Panasonic公司、三星集團（Samsung）、豐田汽車公司（Toyota）、Visa公司、Airbnb、可口可樂公司（Coca-Cola）、安聯集團（Allianz）與阿里巴巴集團（Alibaba）。

人權觀察表示，今年稍早致函贊助商，迄今只收到一則回覆。

人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）說：「距離2022年北京冬季奧運僅剩3個月，但對於如何運用影響力去應對中國駭人聽聞的人權紀錄，企業贊助商仍保持緘默。」

李察遜指責贊助商「浪費了展現他們對人權標準承諾的機會」，反而可能與帶着審查和打壓污點的冬奧扯上關係。

希臘先前舉行北京冬奧聖火點燃儀式時，有數名揮舞西藏旗幟並舉出「不要種族滅絕」標語的運動人士鬧場；聖火已於上月傳到中國。

維權者與流亡人士指控北京對新疆維吾爾族進行宗教打壓，並大規模限制香港與西藏人民的權利。

北京向來反對運動「政治化」。國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）也表示，「跑到一個國家指手畫腳」，不在奧委會的職權範圍內。

© 2021 AFP