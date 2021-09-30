北京冬奧僅限中國觀眾入場 所有選手皆須完整接種疫苗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京30日電） 國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，受到COVID-19疫情影響，明年2月的北京冬季奧運會將不允許海外觀眾入場，且所有運動員都必須完整接種疫苗，否則須在落地後隔離21天。

北京冬奧訂於明年2月4日至20日舉行，距今僅剩下約4個月，屆時只有居住在中國的觀眾可以購票入場欣賞所有賽事。

原訂去年舉辦的東京夏季奧運會，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延到今年7月，且多數比賽都不開放觀眾入場。

北京冬奧除了僅向本國觀眾開放，還規定所有參賽選手都必須完整接種疫苗，否則抵達後須隔離21天，除非他們能提供「正當的醫療豁免」證明。

據報導，所有與會人員落地後隨即進入嚴格的「泡泡」，泡泡範圍涵蓋奧運會相關區域、場館，以及住宿、交通、餐飲，以及開幕式與閉幕式。

泡泡就是所謂的「閉環管理系統」，泡泡內的所有國內外運動員和工作人員，每天都必須接受病毒篩檢。

上述冬奧防疫規定由北京主辦單位制定、國際奧委會宣布。10月還會公布一系列相關措施，以免北京冬奧爆發疫情，成為感染源。

國際奧委會表示，開放中國觀眾入場的作法「讓在地觀眾親自體驗冬季奧運與帕運的菁英競技，有助推動中國冬季運動的發展，也為比賽現場帶來良好氣氛。」

© 2021 AFP