北京冬奧揭幕前夕 國際學者籲中國勿阻COVID起源調查

(法新社日內瓦3日電) 在2022年北京冬季奧運會揭幕前夕,一群國際科學研究人員今天發表公開信,要求中國不要再阻撓針對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)起源的獨立調查。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導,20名來自歐洲、美國、澳洲、紐西蘭、印度和日本的科學家今天發表公開信,嚴詞批評中國政府不讓外界確實追查疫情起源。

這封公開信題為「允許國際全面調查疫情起源才真正彰顯奧運價值」(Allowing a Comprehensive International Investigation of Pandemic Origins would be a True Expression of Olympic Values)。

內文警告,若未能揭露COVID-19病毒真正的起源,將讓世界未來陷入更大的全球大流行病風險。

信中提到:「中國政府持續致力阻撓任何有意義的疫情起源調查…這對國際科學界和各地民眾來說都是一種冒犯。」

這些科學家呼籲,全球各國和各地民眾應趁着奧運吸引大眾關注之際,聚焦中國妨礙調查一事,並要求中國改變作法。

他們在信中寫道:「主辦國政府持續阻撓國際全面調查COVID-19疫情起源的行動,破壞了奧運的崇高理想。」他們指控北京政府「銷毀生物樣本、隱匿紀錄(及)囚禁勇敢的中國公民記者」。

他們也譴責北京政府下達「一系列禁言令,不讓中國科學家在未獲政府允許的情況下發言,或撰寫任何有關疫情起源的紀錄」。

他們在建議中呼籲世界衛生組織(WHO)建立「安全吹哨人條款」,好讓中國及其他地方的科學家和專家更易分享關於疫情起源的資訊。

法國巴黎「賈克莫諾研究所」(Institut Jacques Monod)演化遺傳學者庫提耶(Virginie Courtier)是今天這封公開信的發起人之一,她告訴法新社:「我們真的不知道(病毒)是否源於與研究有關的意外,還是完全出於自然。我們需要更多調查。」

信中還警告:「由於缺乏既定計畫,未能針對COVID-19起源執行不受限制的國際全面調查,地球上每個人和後代都持續面臨升高的未來大流行病風險,且身陷不必要風險之中。」

© 2022 AFP