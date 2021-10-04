北京冬奧組委會：新冠防控壓力非輕

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（法新社北京4日電） 2022北京冬季奧運組委會今天表示，他們因COVID-19疫情防控面臨「龐大壓力」；中國不敢鬆懈，為冬奧防疫準備一系列大量篩檢作業。

明年2月的北京冬奧恐怕是新冠疫情以來限制最為嚴格的大型運動賽事，中國禁止外國觀眾入境，且包含選手在內的所有人員，都必須完整接種疫苗才能進入嚴格控管的封閉賽會園區。

沒有接種疫苗者，即便是選手，都必須在抵達北京後強制隔離21天，才能進入封閉園區。

冬奧組委會將自8日起，利用一系列國內測試活動、其它國際競賽和訓練出國比賽選手的機會，以持續數周的時間測試各種防疫措施。

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春在今天的新聞發布會介紹，目前預計將有來自境外的2000多名運動員、隨隊官員和國際技術官員、計時記分專業人員等陸續抵達，參加各項國際賽事和訓練周。

北京冬奧組委場館管理部部長姚輝表示，隨大批與賽事相關境外人員來華，疫情防控成為籌辦測試賽的重中之重。各賽區組委會和場館團隊需細化人員動線、強化閉環管理安排。

目前，各競賽場館閉環管理防疫方案已通過國家級防疫專家和組委會多輪審議，從衣食住行、訓練比賽、頒獎採訪、防疫消殺等各個環節，對可能出現的風險點都做全面分析，並制定相應預案。

姚輝指出，賽事規格高、規模大，疫情防控壓力大，統籌協調更複雜，社會關注度高，此次國際測試賽是全面檢驗籌辦工作的最後機會，將認真貫徹落實各項籌辦工作要求，完成好既定測試任務，通過查短板、堵漏洞、強弱項，全面提升團隊業務工作能力和場館運行水準，特別是疫情防控工作水準。

© 2021 AFP