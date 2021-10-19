北京冬奧聖火點燃儀式 西藏維權人士抗議

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（法新社希臘奧林匹亞18日電） 2022北京冬季奧運聖火點燃儀式今天在希臘舉行，維權人士高舉西藏旗幟，以及「不要種族滅絕」的標語抗議。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）等人出席在奧林匹亞舉行的聖火點燃儀式。示威人士在儀式後掛起旗幟和標語，遭到維安人員強迫取下，隨後遭到拘留。

昨天也發生抗議場面。維權人士一大早就在衛城（Acropolis）發動抗議，他們站在遺跡周圍鷹架上，高舉西藏旗幟與「讓香港自由--革命」的標語，隨即被現場的警察阻止。

2名維權人士，18歲藏族學生Tsela Zoksang和22歲香港美籍公民Joey Siu，遭到警方拘留。

西藏數世紀以來在獨立與受中國統治間擺盪。中共與西藏在1951年簽署「和平解放」協議，替這個過去低度開發的地區帶來基礎建設與教育。

然而，許多流亡西藏人士指控中國政府壓迫宗教，抹煞他們的文化。

依循古禮，奧運聖火火把在赫拉神廟（Temple of Hera）遺跡，利用凹面鏡彙聚陽光點燃。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，儀式僅有國際奧林匹克委員會、希臘和中國奧委會成員、希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）與接種過疫苗的媒體出席。

今年也打破慣例，不會在希臘接力傳遞火炬，而是明天直接帶到雅典的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium），交接給2022年北京冬奧的中國代表，帶回中國。

© 2021 AFP