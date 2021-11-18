北京冬奧防疫不敢大意 迄今靠篩檢找出3例確診

（法新社北京18日電） 中國為準備2022北京冬奧登場，采高規格新冠防疫。官員今天表示，抵華進行訓練備戰冬奧、驗出新冠病毒確診陽性的外籍運動員增加至3人。

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北京冬奧組委會正盡最大努力確保明年2月順利開幕，嚴格限制進入北京的人流，對只能留在賽會園區的數千運動員也是天天篩檢伺候。

北京冬奧組委新聞宣傳部部長趙衛東今天表示，組委疫情防控辦公室獲報，一名來華參加雪橇國際訓練周和雪橇世界盃的外籍運動員在每日例行核酸檢測中結果呈陽性，被認定為無癥狀感染者。

趙衛東表示，當局已按防疫手冊相關要求，將前述外籍運動員轉運至隔離設施進行醫學觀察，據了解，確診者為此前確診無癥狀感染者的密切接觸者之一。

趙衛東指出，先前已發現兩例境外運動員核酸檢測陽性病例和無癥狀感染者病例，一是本月4日乘包機來華參加雪橇國際訓練周和雪橇世界盃的一名外籍運動員在入境海關時檢測出新冠陽性，後被診斷為無癥狀感染者，被送至專門隔離設施隔離監測。

至本月11日例行每日核酸檢測中，當局又從該國運動員的密接者中檢測出一宗陽性，被診斷為無癥狀感染者，今天發現為第3例。

趙衛東表示，有關單位正持續為人員、物件及環境檢測，並實施健康監測與環境消毒。

北京冬奧訂明年2月4日到20日舉行，隨着會有上千中外選手齊聚北京，將為中國仍堅持的「清零」嚴格防疫政策帶來挑戰。

© 2021 AFP