北京嚴打影視亂象 鄭爽逃稅挨天價罰款還遭封殺

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（法新社北京27日電） 中國加緊打壓浮華名流文化不手軟，影視女紅星鄭爽因涉及鉅額逃漏稅，今天遭罰款人民幣2.99億（約新台幣12億）並遭全面封殺；另一知名女星趙薇也疑遭封殺，演出作品遭中國影音平台下架，甚至搜尋不到趙薇名字。

在接連爆出鄭爽爆出代孕、棄養風波，男星吳亦凡遭控性侵被捕，以及之前女星範冰冰「陰陽合同」涉逃稅被重罰人民幣8億等連串影劇圈醜聞後，北京當局開始打壓所謂「追星文化」與過度追捧名流亂象。

中國國家稅務總局指出，上海市稅務局第一稽查局日前依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣的處罰。

上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽2019年至2020 年未依法申報個人收入1.91億元，逃稅4526多萬元，其他少繳稅款2652萬元。針對當前影視行業個別從業人員偷逃稅的新手法，稅務部門嚴厲查處並進一步規範影視行業稅收秩序。

現年30歲的鄭爽，2009年演出模仿台灣偶像劇「流星花園」的「一起來看流星雨」後成為大陸家喻戶曉的女星，影視片約不斷。

中國國家廣電總局也下令，不得播出鄭爽演出的電視劇「倩女幽魂」，各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網路視聽節目服務機構，不得邀請鄭爽參與節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目。

國家廣電總局表示，逃漏稅、陰陽合同、天價片酬等違反法律法規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，廣電總局對此「零容忍」。

趙薇疑遭中國官方封殺的消息，26日深夜在中國網路上迅速傳開，引起諸多揣測，財務問題則是最普遍的懷疑，特別是與阿里巴巴集團的關係。但中國官方目前尚未回應此事。

公開資料顯示，趙薇和夫婿黃有龍結婚後，曾買下阿里巴巴旗下「阿里影業」9.18%的股份，名列第2大股東。此後，兩人接連在高價出脫持股，被形容為「精準套現」。

綜合陸媒相關消息，約自26日起，騰訊視頻將趙薇演出的「還珠格格」、「情深深雨蒙蒙」等作品下架。

2017年，趙薇、黃有龍夫婦旗下的「龍薇傳媒」因收購萬家文化產生風波，不但遭中國證券監督管理委員會警告，還被裁定5年證券市場禁入的處分。

© 2021 AFP