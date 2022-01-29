北京奧運盛況空前 20年後冬奧冷冷清清

（法新社北京29日電） 對比北京拿下2008年夏季奧運主辦權時，民眾湧上街頭慶賀，對中國的驕傲大爆發的景況，北京在20年後的今年將主辦冬奧，但當地民眾的熱情明顯減弱不少。

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即將在2月4日展開的北京冬奧，整個準備過程大多默默進行，沒有跟上次一樣出現無所不在的標語、奢華的花飾及旗海。

北京當地一位不願透露全名的劉姓民眾說：「（這次的）熱情沒有像2008年那樣強烈。」

通常來說，冬季奧運受到的關注比夏季奧運少，但明顯的倦怠模樣，也可能是因為中國人對其國家實力的看法有了改變。

那名劉姓民眾告訴法新社說：「2008年，（我們）國家在世界上的經濟地位還沒有那麼高，因此我們覺得主辦奧運是國家重生的象徵。」

「如今，奧運不過就像是另一項體育賽事。」

自2008年北京奧運以來，中國已成為世界第2大經濟體，而當年中國力推的溫暖形象，如今已被火熱的民族主義取代。

在中國國家主席習近平的領導下，中國對國際事務的態度，比過往強硬許多。

英國德蒙福特大學（De Montfort University, DMU）體育史學家狄希特（Heather Dichter）說：「2008年那次，真的顯現了中國在全球舞台上不可動搖的地位。」

里昂商學院（Emlyon Business School）運動產業專家查德威克（Simon Chadwick）說：「（當時）就像是中國這個品牌重新上市，（北京奧運）就是個上市派對，宣告中國重返國際舞台。」

「中國（現在）可能覺得對世界的依賴程度減少了，且處於強權的位置上，這意味着中國不再那麼在意外界的眼光。」

© 2022 AFP