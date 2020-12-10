北京投資數十座海外燃煤電廠 威脅全球減碳努力

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（法新社北京10日電） 環保人士今天示警，中國計畫資助從辛巴威到印尼等數十座海外燃煤發電廠，碳排量預料將會多於主要已開發國家，威脅到全球對抗氣候變遷的努力。

根據2015年簽署的巴黎氣候協定，中國將自己定位為氣候變遷領導者，中國國家主席習近平今年9月矢言，中國會在2060年以前實現碳中和（carbon neutral）目標。

然而中國國有企業正投資數十億美元在海外興建燃煤發電廠，如此一來便排除在中國國內碳中和計算之外。環保人士表示，這使得抑制全球暖化在攝氏2度以內的目標受到威脅。

全球能源監測組織（Global Energy Monitor）煤研究部門負責人席瑞爾（Christine Shearer）說：「新電廠可能會持續運作到2030年以後好多年，本質上和全球致力遏阻氣候變遷的努力背道而馳。」

美國波士頓大學（Boston University）全球發展政策中心（Global Development Policy Center）資料顯示，正在興建中的這些新火力發電廠，每年將生產19 個十億瓦（19GW）電力與1.15億噸碳排放。

根據英國石油公司（British Petroleum）全球能源年度評估報告，中國還擁有將近3倍的籌畫中海外火力發電廠，這意味其海外發電廠的碳排量，將較英國、土耳其和義大利等主要經濟體當前的排放量還要多。

根據波士頓大學的中國全球能源融資資料庫，在2000年至2018年間，中國前兩大政策銀行對海外能源計畫投資2510億美元，當中有23.1%投資在煤計畫。

中國目前正在興建的海外電廠包括位於辛巴威的Sengwa發電廠，斥資30億美元，是全非洲規模數一數二發電廠。

此外，在巴基斯坦境內至少還有8個計畫，其中包括位於動蕩地區俾路支省（Balochistan）一座斥資20億美元發電廠。

這些新計畫全都位在加入中國「一帶一路」（Belt and Road）倡議的國家，這些國家的能源未來全都綁在煤炭消費上。

綠色和平中國分部（Greenpeace China）專家李碩（Li Shuo）表示，煤炭錢潮「正破壞開發中國家轉向較乾淨替代能源的努力」，恐會「威脅到巴黎協定」。

© 2020 AFP