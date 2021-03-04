北京直接控制 香港被踢出經濟自由度指數

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（法新社香港4日電） 香港已被踢出全球經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），因為編纂指數的美國保守派智庫「傳統基金會」表示，香港現在直接由北京控制。

這對香港名聲不啻為一大打擊。2019年香港民主運動之後，北京加強打壓異己。

「傳統基金會」（The Heritage Foundation）公布年度「經濟自由度指數」，為各個國家和地區的規範及法律的商業友善度排名。

過去26年間，香港只有1年沒有登上這個指數的榜首，港府引以為傲，常在官方新聞稿和投資手冊上提及這項榮譽。

但今天公布的2021年「經濟自由度指數」，香港不再出現在指數之內，因為報告作者認為，香港不再夠獨立於北京之外，並無分開納入指數的理由。

傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）昨天在「華爾街日報」（Wall Street Journal）寫道：「香港過去2年間失去政治自由和自治，在許多方面，香港和上海與北京等中國商業中心幾乎已無分別。」

佛訥還說，「（香港）和北京越來越密不可分」，香港移交前的「英國普通法、言論自由與民主的傳統都已明顯式微」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP