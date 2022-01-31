北愛血腥星期日50年 罹難者家屬討公道

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（法新社倫敦德利30日電） 50年前，北愛爾蘭發生「血腥星期日」（Bloody Sunday）事件，群眾示威爭民權時，13人遭英國士兵槍殺。罹難者家屬今天出席儀式紀念現代英國史上最黑暗的一天，爭討公道。 灰濛濛的天色下，罹難者家屬與數百名支持者現身北愛城市倫敦德利（Londonderry）的紀念儀式，在愛爾蘭長笛樂聲中，聽着當年罹難者的姓名逐一被念出。 今天稍早，許多人重新走了一趟1972年1月30日當天平和進行、卻以血腥屠殺告終的遊行路線。 由演員阿德里安鄧巴（Adrian Dunbar）主持的紀念儀式充滿音樂與詩歌，包括合唱美國民權運動的國歌「我們一定會勝利」（We Shall Overcome）。 麥金尼（Michael McKinney）的哥哥威廉（William）在當天遇害，他表示，英國政府「害怕」起訴當年開槍的士兵，因為擔心審判會揭發事實。