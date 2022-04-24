北海道觀光船KAZU 1沉沒失聯 4人獲救無意識

（法新社東京24日電） 日本北海道一艘載有26人的觀光船昨天下午在知床半島外海通報將沉沒後失聯，日本海上保安廳、航空自衛隊展開搜救任務，今早在知床岬前端陸續救起4人，但4人都呈現無意識狀態。

廣告 繼續瀏覽後續

這艘觀光船昨天下午約1時15分（台灣時間12時15分）通報船隻將沉沒後失聯，日本海上保安廳（相當於海巡署）、警方、自衛隊展開搜救。這艘船上載有一名船長、一名甲板員及24名乘客，其中包括2名兒童。26人均穿着救生衣，但當時海水水溫可能僅攝氏2到3度。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳的第一管區海上保安本部表示，警方直升機今天清晨從空中發現知床岬的前端有3人，海上保安廳飛機隨後在知床岬的岩石區發現1人，4人被救起後呈現無意識狀態。

觀光船KAZU 1船組員昨天下午通報「船首部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」。

這艘失聯的觀光船是由「知床遊覽船」公司所營運的小型觀光船，可搭載65人。昨天上午約10時從北海道斜里町宇登呂港出港，行程包括遊覽登記為世界遺產的知床半島斷崖的瀑布、熊、鷲等野生動物，行程原本預定下午1時返抵港口。

© 2022 AFP