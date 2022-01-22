北約舉行地中海大型軍演 美杜魯門號航艦參與

（法新社華盛頓21日電） 美俄緊張情勢因烏克蘭問題加劇。美國今天宣布北約自24日起在地中海展開大規模海軍演習，「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航艦也將參與。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯昨天才剛宣布將在1、2月動員超過140艘作戰艦艇、約1萬兵力，分別於大西洋、北極、太平洋和地中海舉行全方位海上演習。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，代號「海王星22號打擊」的演習將持續至2月4日，意在展現北約整合航艦打擊群的高端海上打擊力量，凸顯北約嚇阻和防禦的能力。

烏克蘭及其西方盟國指控俄羅斯在俄烏邊境集結約10萬兵力，可能意圖入侵。柯比表示，這場演習的籌備工作自2020年就開始，與俄羅斯可能入侵烏克蘭毫無關聯。

但「海王星22號打擊」不在北約去年12月14日於網站公布2022年排定演習的清單上。

柯比說：「這場演習本身不是為了與烏克蘭有關的可能狀況而設計。」「這真的只是北約海上演習，目的是測試…我們希望確保自己持續進步的各種海上能力。」

柯比坦言，美俄關係緊張一事曾在盟國之間激起討論。他告訴記者：「基於當前緊張情勢，我們對於演習部署該有的考量都有。在北約盟國一番思考和討論後，做出繼續舉行的決定。」

杜魯門號及打擊群早於去年12月中旬部署在地中海。航艦原本要加入美軍中央司令部（Centcom）作戰區域，但國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12月底決定續留地中海，好讓歐洲人在西方國家與俄羅斯的緊繃關係中感到「安心」。

美國國防部強調奧斯汀的決定「反映出持續在歐洲部署的需求」，但未提到烏克蘭危機。

© 2022 AFP