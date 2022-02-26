北約首次出動反應部隊 防範俄烏戰事蔓延

（法新社布魯塞爾25日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天宣布，在俄國侵略烏克蘭之際，北約首度以「北約快速反應部隊」（NRF）進行陸、海、空部署，以加強防禦，緊急應變。

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北約各成員國領袖稍早舉行視訊會議，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會後說：「情勢仍很多變，我們看到烏克蘭部隊英勇奮戰，能對入侵的俄羅斯軍隊造成損害。」

「這是對烏克蘭的全面入侵。他們朝基輔邁進，目的是要替換現在的烏克蘭政府。」 史托騰柏格警告，俄羅斯的侵略行動製造了「新常態」，不只危及非北約成員國的烏克蘭，更威脅到歐洲更廣泛的安全。

他說：「我們已加強嚇阻和防禦。盟國昨天啟動了防禦計畫，因此我們正以北約快速反應部隊進行陸、海、空部署，進一步強化我們的戰力，以迅速因應任何意外事件。」 史托騰柏格未詳述這些反應部隊要派到哪裡，僅說這要看北約最高軍事指揮官的決定。

他還表示，北約有上百架飛機高度戒備，在超過30個不同地點運作，從北方至地中海還有逾120艘船艦，「這是為了維護和平、防範攻擊，避免烏克蘭戰事蔓延到北約任何成員國」。

© 2022 AFP