北約驅逐觀察員後 俄羅斯暫停北約代表團工作

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（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示，因應北大西洋公約組織（NATO）驅逐8名俄羅斯代表團成員，俄國將自下月暫停代表團在北約所有活動，並關閉北約在莫斯科的代表團。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴記者，「我們將自11月1日起，暫停官方代表團在北約的工作，包括我方軍事代表。這也可能延後幾天開始」。

拉夫羅夫還說，俄方將關閉北約在莫斯科的代表團。如有需要，北約可以透過俄駐布魯塞爾大使館與莫斯科溝通。

事實上，俄羅斯並非華府領導的北約成員國之一，但在北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）框架下長期派遣觀察代表團。委員會成立至今已有20年，目的是為促進彼此在共同安全領域上的合作。然而自莫斯科於2014年並吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，委員會已大致停止運作。

本月6日，北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）宣布8名俄羅斯代表團成員為「未經通報的俄國情報官員」，其從事活動與派任內容不符，因此將他們驅逐。

史托騰柏格還稱，北約與俄羅斯的關係正處於冷戰結束以來最低點，這一切都需歸咎於莫斯科的侵略行為，包括在烏克蘭邊境增強兵力，以及違反中程核飛彈條約（INF Treaty）。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後回應：「北約代表在聲明中說渴望與我國關係正常化，但這顯然與他們（驅逐代表）的實際行動互相矛盾。這些行動也讓我們不再對關係正常化抱持幻想。」

© 2021 AFP