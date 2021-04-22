北約6/14召開高峰會 討論俄中等重大挑戰

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（法新社布魯塞爾22日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天宣布，北約國家領袖6月14日將在比利時布魯塞爾召開峰會，討論如何更新北約戰略，以因應包括俄羅斯和中國帶來的重大挑戰。

美國總統拜登（Joe Biden）預料將前往參加峰會，這會是他今年1月上任後首趟正式歐洲之行。由於美國前總統川普（Donald Trump）任內造成美國和北約盟邦的關係動搖，拜登正尋求強化他對華府盟友的承諾。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在聲明中表示：「北約是歐洲和北美連結的體現，這場峰會將提供難得機會強化這項持久連結。」

史托騰柏格還說：「我們將決定出充實且具前瞻性的北約2030年計畫，以因應今日和明日的挑戰。這些挑戰包括俄羅斯的挑釁行為、恐怖主義威脅、網路攻擊、新興的顛覆性技術、氣候變遷衝擊安全，以及中國崛起。」

上回北約領袖峰會於2019年在英國倫敦召開，當時川普狠批一些北約成員國的防衛支出不足，並提前離開會議，使得有72年歷史的北約聯盟顯現裂痕。

拜登則是北約的堅定支持者，他的官員也已表現出更密切諮詢其他北約成員國意見。不過，拜登政府仍渴望見到夥伴國增加軍事支出。

史托騰柏格希望這場峰會能聚焦在提出一些具企圖心提案，以更新北約面對全球安全環境迅速變化的因應措施。

自從俄羅斯2014年佔領克里米亞（Crimea）並介入烏克蘭內部衝突，二次戰後為對抗蘇聯威脅而成立的北約被賦予新目的。

此外，北約也越來越關注如何攜手合作面對中國勢力逐漸壯大，以及如何適應諸如網攻和人工智慧（AI）等科技進步。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP