北美票房 侏羅紀世界持續統霸天下

(法新社洛杉磯19日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion)周末再次征服北美票房,17至19日這段期間海撈約5870萬美元。

廣告 繼續瀏覽後續

第2的是皮克斯與迪士尼自「玩具總動員」(Toy Story)衍生的最新電腦動畫片「巴斯光年」(Lightyear),有5100萬美元票房成績。

排名第3的是火力依舊十足的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),有4400萬美元進帳。

排名第4的是迪士尼的「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),成績420萬美元。

排名第5的是人氣電視卡通搬上大銀幕的「開心漢堡店大電影」(The Bob's Burgers Movie),進帳110萬美元。

第6名至第10名的電影依序為:「壞蛋聯盟」(The Bad Guys),票房98萬美元;「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once),96萬美元;「唐頓莊園:全新世代」(Downton Abbey: A New Era),83萬美元;「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2),22.8萬美元;「布萊恩和查爾斯」(Brian and Charles,暫譯),19.8萬美元。

© 2022 AFP