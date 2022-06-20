北美票房 侏羅紀世界持續統霸天下

（法新社洛杉磯19日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）周末再次征服北美票房，17至19日這段期間海撈約5870萬美元。

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第2的是皮克斯與迪士尼自「玩具總動員」（Toy Story）衍生的最新電腦動畫片「巴斯光年」（Lightyear），有5100萬美元票房成績。

排名第3的是火力依舊十足的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），有4400萬美元進帳。

排名第4的是迪士尼的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），成績420萬美元。

排名第5的是人氣電視卡通搬上大銀幕的「開心漢堡店大電影」（The Bob's Burgers Movie），進帳110萬美元。

第6名至第10名的電影依序為：「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），票房98萬美元；「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），96萬美元；「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era），83萬美元；「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），22.8萬美元；「布萊恩和查爾斯」（Brian and Charles，暫譯），19.8萬美元。

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