北美西部破紀錄高溫多人猝死 野火乾旱風險增

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（法新社溫哥華30日電） 加拿大西部和美國西北部今天持續在破紀錄高溫下煎熬，當地數以百萬計民眾處於高溫警戒中，警方通報多起可能與酷熱有關的死亡案例，美國和加拿大領導人也都警告有發生野火之虞。

高溫讓緊急服務人員疲於奔命，根據加拿大警方和當地法醫說法，6月25日迄今，溫哥華地區至少134人猝死，整個卑詩省更有數以百計人喪命。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示：「本周測得空前高溫，生命隨之隕落，發生野火的風險處於高危險程度。」

根據「西雅圖時報」（The Seattle Times），在西雅圖，醫師通報大量中暑受害者，至少2名年齡分別為65歲和68歲的患者因為體溫過高而喪命。

加州谷地、山區和沙漠地帶氣溫飆升，令人憂心強風乾燥的天候會引發野火，雷暴可能會讓美國西部多地發出火災預報。

氣候變遷導致氣溫屢屢創下新高紀錄。以全球來說，截至2019年的10年是史上最熱的10年，過去5年也是史上最熱的5年。

杜魯道說：「過去幾年，我們看到愈來愈多這種極端天氣事件。因此，現實上來看，我們知道這種熱浪不會是最後一波。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP