北部城鎮遇叛軍攻擊 莫三比克180多人受困飯店

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（法新社馬布托26日電） 工作人員與莫三比克安全部隊今天表示，莫國北部帕爾馬鎮已遭叛軍包圍，包括外籍工作人員在內的180多人目前受困在鎮上一家飯店3天。

叛軍在德爾加杜角省（Cabo Delgado）帕爾馬鎮（Palma）一座液化天然氣工廠施工地點附近發動攻擊，據報已造成若幹人喪生。

這座液化天然氣廠斥資200億美元（約新台幣5720億元）建造，規模為非洲最大，法國石油巨擘道達爾集團（Total）是主要投資者，還有6家跨國企業參與計畫，包括埃克森美孚公司（Exxon Mobil）。

法新社報導，道達爾24日宣布逐漸恢復液化天然氣廠興建工程數小時後，聖戰主義好戰分子當天下午在濱海的帕爾馬鎮展開攻擊行動。受到驚嚇的居民紛紛逃到附近叢林，液化天然氣廠與政府工作人員則避入鎮上的帕爾馬愛瑪樂飯店（Amarula Palma）。

一名液化天然氣廠的施工工人今晚逃到阿豐基（Afungi）後在電話中說：「幾乎整座城鎮都被摧毀了，有許多人喪命。」他並未提供詳細傷亡狀況以及傷亡者國籍。

他說：「本地人紛紛逃到叢林，液化天然氣廠工人在愛瑪樂避難，等待救援，包括外籍人士。」

人權觀察（Human Rights Watch）表示，攻擊者與當地稱作阿爾沙巴布（Al-Shabab）的團體有關。據悉，阿爾沙巴布與索馬利亞名字雷同的聖戰組織沒有直接關係。

人權觀察今天發表聲明說：「若干目擊者告訴人權觀察，在阿爾沙巴布分子朝民眾與建築物開槍濫射後，街道上出現了屍體，居民紛紛奔逃。」

道達爾一家外包公司的員工說，今天稍早有數架直升機飛越飯店上空，試圖尋找「通道以營救受困飯店的大約180人」。

莫三比克政府昨天證實帕爾馬鎮遇襲，並說，軍隊已發動攻勢，好將叛軍逐出帕爾馬鎮。（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）

© 2021 AFP