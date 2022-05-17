北韓嚴格防疫措施 聯合國擔憂違反人權

（法新社日內瓦17日電） 北韓數天前證實國內出現首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例後，聯合國（UN）今天對北韓因應大規模疫情爆發的防疫手段恐違反人權表示憂心。

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北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，以減緩疫情在未接種疫苗的人群中傳播，並痛批醫療衛生官員在防疫方面應對不佳。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）告訴記者，「最新的防疫限制包括把民眾嚴格隔離，以及進一步實施旅行限制，這對於那些滿足基本需求已經很艱難的群眾會造成可怕後果」。

她表示：「我們呼籲…當局確保所有防疫措施都是必要、合宜、非歧視性、有時限的，並嚴格符合國際人權法規。」

史勞塞爾還指出，北韓當局應該評估「任何措施對於弱勢族群的影響，並吸取其他地方在有效應對疫情並減輕任何不利影響的經驗」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，截至昨晚，北韓「死亡人數達56人」，超過148萬3060人發燒，至少66萬3910人正在接受治療。報導並未說明有多少人的COVID-19檢測呈陽性。

史勞塞爾也重申聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的呼籲，敦促各國「放寬對北韓的制裁，讓緊急人道援助及COVID-19相關協助」能夠提供給北韓。

專家指出，北韓的公衛系統在全球敬陪末座，醫院設備簡陋，只有極少數加護病房，也沒有COVID-19治療藥物或大規模篩檢量能。

© 2022 AFP