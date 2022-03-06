北韓官媒：偵察衛星新測試

（法新社首爾6日電） 距南韓總統大選投票日僅剩數天，北韓國營媒體今天報導，北韓進行了偵察衛星發展的「另一次重要測試」。但分析家警告，這其實是彈道飛彈試射。 平壤1月間連番試射違禁武器，上周又發射其稱為「偵察衛星」的組件，但首爾形容，那是又一次彈道飛彈試射。 軍事偵察衛星的發展與近來測試的極音速武器，都是北韓領導人金正恩去年列舉的重要國防計畫。

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北韓中央通信社（KCNA）今天報導指出，在偵察衛星發展計畫下，北韓國家宇宙開發局（National Aerospace Development Administration）和國防科學院（Academy of Defence Science）5日進行了另一次重要測試。 「透過測試，國家宇宙開發局確認了衛星資料傳輸和接收系統、以及控制指揮系統與各式地面控制系統的可靠性。」 9日即將舉行總統大選的南韓認為，北韓美其名的測試，其實是彈道飛彈試射。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示：「由於衛星和洲際彈道飛彈從裡到外都相同，衛星發射將使得朝鮮半島回到2017年的緊張時期。」

他說，本月2次試射或許也想向華府傳達訊息，這是平壤當局含蓄尋求讓步，以免跨越發射洲際彈道飛彈的「紅線」。

南韓梨花女子大學北韓研究教授樸元坤（Park Won-gon，音譯）表示：「北韓若踩紅線，就會有不確定性，因為他們不知道拜登政府會如何回應。」 而且，全球屏息關注烏克蘭局勢之際，北韓不希望受到冷落。

樸元坤說：「平壤當局會希望在能吸引最多注意力的時間和環境下進行發射。」

慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，南韓總統大選似乎引發北韓「對自身安全的焦慮」。

林乙哲說：「平壤當局似乎認為，無論誰當選南韓總統，都很難期待兩韓關係能有進展，他們因此深信加強自我防衛才是最好的辦法。」

© 2022 AFP