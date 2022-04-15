北韓慶祝太陽節 官媒未報導閱兵引發揣測

（法新社首爾15日電） 北韓官方媒體報導，北韓今天慶祝建國領袖金日成誕辰紀念日太陽節；但報導卻未提及任何閱兵活動。這引發外界揣測，平壤何時才會舉行閱兵來展示最新武器。 已故的金日成是北韓現任領導人金正恩的祖父，太陽節是金氏政權最重要的節日之一。這天到來之前，北韓官媒會不斷報導相關慶祝活動，包括髮行紀念郵票、燈會、舞會和獻花等。

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平壤3周前才進行歷來最大範圍洲際彈道飛彈試射，這是金正恩手中最強大武器2017年以來首度全射程試射。 北韓今年來不顧制裁，數度突襲式進行破紀錄的武器試射，並在3周前這場試射達到高峰。這也意味北韓暫停長程和核子武器試射的自我約束已經結束。 分析家及南韓、美國官員原先普遍預期，平壤今年會在15日太陽節舉行閱兵活動揭露新武器，或甚至試射北韓遭到禁止的核武。但北韓官媒今天都未提及任何這類活動。 專門報導北韓的南韓新聞網站「北韓新聞」（NK News）表示，根據他們在北韓境內的消息來源，昨天午夜過後不久，平壤可聽見直升機和戰機低空飛過的聲音，暗示可能已舉行過一場夜間閱兵。 另一位專家則認為，平壤目前似乎很可能要到25日才舉行主要閱兵活動，當天是金日成創建北韓人民革命軍的紀念日。 北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社：「由於兩個紀念日只相隔10天，要在兩個場合都舉行閱兵似乎有點困難。」 在昔日太陽節，平壤會在閱兵結束後幾小時才在國營電視台播放片段，且事前也不會在官方報紙預告。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

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