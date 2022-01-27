北韓本月6度射彈 秀肌肉趁亂施壓拜登

（法新社首爾27日電） 南韓軍方表示，北韓今晨朝東部海域發射2枚短程彈道飛彈，是本月第6度試射。擁有核武的北韓選在此時秀肌肉，西方研判北韓此舉意在施壓拜登政府。

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南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天上午8時許，從東岸的港口城市鹹興（北韓第二大城，鹹鏡南道首府）向東方的日本海發射2枚短程彈道飛彈，飛行約188公里，尚需分析彈道軌跡與其他資料以判明彈種。

北韓前次在一個月內如此頻繁試射已要回溯到2019年，當年2月北韓領導人金正恩與時任美國總統川普的「川金二會」不歡而散，北韓展開連串試射，而兩國間之後的談判跌跌撞撞，平壤也苦於國際制裁、鎖國防疫的經濟衝擊。

平壤稍早25日發射2枚疑為巡弋飛彈的彈種（巡弋飛彈不是目前聯合國制裁北韓的項目），14與17日也曾試射短程彈道飛彈，5日與11日所試射則據稱是極音速飛彈。

南韓梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說：「儘管資源受限且有艱鉅經濟挑戰，金氏政權仍在研發各種令人訝異的進攻武器。」

「一些特定試射意在開發新的作戰能力，特別是能躲避飛彈防禦系統，其他試射則企圖展現既有飛彈的戰備能力及靈活性。」

© 2022 AFP