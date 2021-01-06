北韓經濟財政陷困境 金正恩坦承計畫執行錯誤

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（法新社首爾6日電） 北韓中央通信社（KCNA）報導，在執政勞動黨第8次全國代表大會開幕時，領導人金正恩坦承國家經濟發展上出現錯誤。

北韓勞動黨時隔5年才再舉行代表大會，也是史上第8次，時間選在美國總統當選人拜登上任前幾星期。

金正恩與美國總統川普舉行過高峰會，但因在解除制裁和非核化上存有歧見，平壤與華府關係自此陷僵。

此外，北韓去年1月關閉與中國接壤的邊界，防堵自中國發跡的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）入境後，北韓在國際社會中更顯孤立。

北韓中央通信社報導，第8次全國代表大會昨天在平壤開幕。在工作檢討議程首日，金正恩說，「在勞動黨與人民的努力下確有耀眼的成就」，但他也分析，「執行全國經濟發展5年策略的工作上出現錯�n」。

北韓苦於長期經濟管理不善，這項5年計畫在去年悄然取消，8月間勞動黨一場會議結論指出「國家經濟改革目標已嚴重落後」。

而疫情更加重壓力，北韓嚴格自我封鎖，效果遠甚於制裁鷹派所期待的程度。

北韓與主要盟邦中國的貿易往來，只剩平常水準的一小部分。許多外國駐北韓使館或已關閉，或是大量減少駐館代表員額。

平壤堅稱北韓沒有任何新型冠狀病毒確診病例，但觀察家懷疑這項說法。而北韓去年夏季洪災更讓國家財政雪上加霜。

分析家表示，北韓這次全國代表大會大多數重點會擺在內政上，重申「自力更生」的重要性，並且發布一項新的經濟計畫。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP