北韓試射飛彈後 金正恩誓建具壓倒性軍力

（法新社首爾28日電） 在主持北韓最大飛彈試射的幾天後，該國領導人金正恩誓言建立起具「壓倒性」和無法阻擋的軍事力量。

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北韓中央通信社（KCNA）報導指出，金正恩召見參與24日飛彈試射的人，包括官員、科學家、技術人員和工人。北韓聲稱，試射的飛彈是北韓最大的洲際彈道飛彈（ICBM）。

根據報導，金正恩說：「一個國家只有在具備強大打擊能力，擁有任何人都無法阻止的壓倒性軍事力量，才能避免戰爭、確保國家安全，並遏制和控制帝國主義者帶來的威脅和勒索。」

24日親自監督試射時，金正恩表示，新的洲際彈道飛彈將有助阻止美國的任何軍事行動。1950年至1953年的韓戰以停戰協議而非和平協定畫上句點，這讓美國和北韓嚴格來說仍處於交戰狀態。

美國想對北韓施壓，要該國放棄或減少核武和洲際彈道飛彈，洲際彈道飛彈可能足以打擊到美國境內的目標。

但金正恩表示，他的自衛武力「是不能用任何東西交換及購買的」，且儘管經歷考驗和困難，北韓的決心非常堅定，絲毫沒有半點動搖。

金正恩提到，北韓將繼續建立「更完善、更強大的戰略武力」。他指的是該國的核子武力。

美國25日表示，由於北韓「愈來愈危險的挑釁」，美國將推動聯合國對北韓實施進一步制裁，但中國和俄羅斯表示反對，並主張將制裁措施鬆綁。

北韓表示，24日試射的飛彈是火星-17（Hwasong-17）「新型」洲際彈道飛彈。日本和南韓證實，飛行數據顯示，這次飛彈的飛行高度和距離，比之前北韓任何一次試射還高、還遠。

© 2022 AFP