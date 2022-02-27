北韓趁亂試射彈道飛彈 南韓證實墜入日本海

（法新社首爾27日電） 南韓軍方表示，北韓今天又試射一枚彈道飛彈。在北京冬季奧運期間相對平靜的一個月後，全球都在關注烏克蘭戰事之際，北韓再度恢復武器測試。

廣告 繼續瀏覽後續

北韓領導人金正恩與時任美國總統的川普2017年眾所矚目的川金會宣告破局，此後外交便萎靡不振；北韓今天的試射是今年以來的第8回，這幾回試射包括川金會破局以來北韓威力最強大的飛彈。

儘管受到國際制裁，平壤當局在軍事發展上加倍努力，上個月揚言要放棄自行暫停的遠程飛彈和核武試射。

分析人士普遍預測，平壤會尋求利用美國將注意力轉移到俄羅斯24日對烏克蘭發動入侵一事，進行新的試射活動。

南韓軍方今天表示，軍方偵測到一枚彈道飛彈於當地時間今天早上7時52分從平壤發射，落入日本海。

南韓軍方還說：「最新（試射）的彈道飛彈射程約300公里，高度約620公里，南韓和美國情報單位正在密切分析細節。」日本也證實這次試射。

南韓總統府青瓦台對此「深表關切且深感遺憾」，還說「當世界都在為化解烏克蘭戰爭努力時」，北韓卻選在這時間點試射，實在不應該。

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）研究人員申範澈（Shin Beom-chul）告訴法新社：「美國的注意力因為烏克蘭危機而轉移到歐洲，加上聯合國安理會未能發揮作用，平壤便掌握了這個機會。」

申範澈補充表示，北韓將這段時期視為「持續研發必要武器並強化其核武庫」的完美時機，以期外界承認北韓為核武大國。

北韓近日在北京冬奧期間暫停試射，被視為對主要外交盟友和經濟「恩人」中國的尊重。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2022 AFP