北韓防疫超嚴 首都平壤物資嚴重缺乏

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（法新社莫斯科1日電） 俄羅斯駐平壤大使館今天表示，在採取激進措施對抗疫情後，北韓首都平壤的情況變得非常艱困。

尚未確認任何一起確診病例的封閉集權國家北韓，已經關閉邊界、封鎖多個整座城市以及採取一系列其他方法，試圖避免爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

俄羅斯大使館在臉書貼文說，各國外交人員紛紛逃離平壤，仍滯留平壤的外國人不到300人。

貼文表示：「不是每個人都能忍受前所未有的嚴格限制，包括藥品在內的基本物品出現最嚴重短缺，以及無法解決健康問題。」

聯合國北韓人權狀況特別報告員上個月警告指出，對抗疫情措施已經在飽受糧食不保困擾的國家造成「嚴重經濟困難」。

貧窮的北韓，因核子武器和彈道飛彈計畫遭受國際制裁，長久以來一直難以餵飽人民，面臨長期糧食短缺困境。

北韓對抗疫情的封鎖措施，已經取消所有出入境的班機以及所有跨境列車。

鄰國俄羅斯與北韓關係密切，並維持重要外交派駐。

由於平壤防疫限制，8名俄羅斯外交官及家屬，其中最小的是一名3歲女孩，2月利用一輛鐵路手推車從北韓返國。

手推車的這段影片在網路上瘋傳，手推車上裝滿行李箱和婦女，推過邊境鐵路橋樑後進入俄羅斯。

© 2021 AFP