北韓首度回應俄攻烏 控美為烏克蘭危機根源

（法新社首爾27日電） 北韓今天為俄羅斯說話，指控美國是「烏克蘭危機根源」，這是莫斯科入侵烏國以來，北韓首次發表官方回應。

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俄國24日下令揮軍進入烏克蘭，引發國際嘩然，西方紛紛祭出制裁，一些措施直接針對俄國總統蒲亭。

但北韓在其外交部官網以張貼評論的方式淡淡地回應此事時，卻說美國才是這場發展中的災難該怪罪的對象。

北韓國際政治研究協會（Society for International Politics Study）研究員李智成（Ri Ji Song, 譯音）這篇評論說，華盛頓追求「軍事優越，無視俄羅斯對其安全的合法需求」。

昨天上傳北韓外交部的這則貼文寫道：「烏克蘭危機根源，在於美國的高壓與蠻橫。」

李智成譴責美國「雙重標準」，他說，美國以「和平穩定」為名介入他國內部事務，「卻無故譴責他國確保國安的自我防衛措施」。

「美國稱霸的時代已過。」 南韓梨花女子大學（Ewha Womans University）研究北韓議題的教授樸遠建（Park Won-Gon, 譯音）告訴法新社，由於這篇回應是以個人名義發出，算是「低調的」官方反應，「結論是這都要歸咎美國，重點在於，假如你無權無勢，就等着受苦」。

與中國一樣，俄羅斯是北韓少數的國際友人，先前也曾援助北韓。一直以來，莫斯科都未對擁核的北韓增加壓力，甚至要求國際以人道為由解除對北韓製裁。（譯者：鄭詩韻）

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