北韓：美國若不撤除敵意政策 雙方接觸免談

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（法新社首爾18日電） 韓聯社（Yonhap）報導，就在美國總統拜登的高層特使團數個小時後將在首爾舉行會談之際，北韓今天表示，對於美國想要與北韓接觸一事，北韓將不予理會。

韓聯社引述北韓首席副外長崔善熙（Choe Son Hui ）透過官媒發布的聲明表示，在美國撤除對北韓的敵意政策之前，美國與北韓之間不會有接觸，也不會有對話。

崔善熙說：「因此，我們對於美國未來此類的企圖，會繼續不予理會。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）展開亞洲之旅，期望擴大聯合陣線，以對抗擁核的北韓與日益專斷的中國；在訪日之後一行來到首爾。

美國訪問團預定18日與韓國總統文在寅見面。2018 年，前美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行高峰會，文在寅居中協調促成。

川普對北韓採取非傳統外交政策，先是與金正恩相互叫罵，揚言不惜開戰，之後又稱兄道弟並舉行高峰會，登上一連串頭版頭條。

但華府宣布的北韓非核化目標最終沒有進展，2019 年年初在越南河內舉行的第2次川金會未達協議破局，平壤也因為發展受禁武器計畫仍受到國際制裁。

北韓較以往愈形孤立，為了避免境內受到首見於中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳染，關閉邊界已一年多。

拜登政府檢討華府對北韓現行政策，布林肯與奧斯汀正諮詢相關意見。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP