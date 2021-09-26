北馬其頓20年來首度人口普查 事關權益高度敏感

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（法新社北馬其頓史高比耶26日電） 迪米特里耶夫斯卡（Ilina Dimitrijevska）從9月初開始，每天都得走上好幾公里路，挨家挨戶請求民眾參與北馬其頓近20年來首度人口普查。

她的任務看似單純，但由於人口普查可能對北馬其頓少數族裔帶來潛在影響，這項工作依舊具備高度敏感性。

南斯拉夫解體後，馬其頓共和國於1991年獨立，並在2001年差點爆發內戰，2019年正式改國名為北馬其頓。對這個巴爾幹小國而言，遲遲未展開的人口普查不僅是一項數據統計。

北馬其頓人口中有至少20%為少數族裔，而他們的語言是否被列為官方語言，以及公職人員里少數族裔的保障名額等，這些特殊權利都要看官方數據的呈現。

根據上次人口普查數據，北馬其頓約200萬人口當中，64%為馬其頓人，25%為阿爾巴尼亞人，突厥人、羅姆人、塞爾維亞人和其他少數族裔構成其餘人口組成。

在普查員敲門的伊林登自治市（Ilinden），大多數人口是馬其頓人。這裡靠近首都史高比耶（Skopje）。

迪米特里耶夫斯卡檢查居民身分後，開始訪查，接着前往下一家。

她告訴法新社：「這裡進展很順利，沒有人被（居民）拒絕。少數幾戶必須回去訪查，但現在已經全部完成了。」

這個希望加入歐盟的國家理應每10年進行一次人口普查。不過北馬其頓上次人口普查是在2002年，就在阿爾巴尼亞族武裝分子與馬其頓政府爆發衝突、最終迫使國際介入的隔年。

抱怨受到歧視，缺少機會與代表權的少數族裔阿爾巴尼亞人，在簽署和平協議後獲得保障。

原本人口普查排定在2011年實施，卻引發政治紛爭與互不信任，交相指責對方可能操縱普查結果。

自從上次人口普查後，專家推估，北馬其頓因為大量人口外移，人口據信已經縮減至約160萬至170萬人，令部分人士憂心，人口縮減可能造成權利限縮。

薩拉伊（Saraj）的人口普查委員會成員賈庫皮（Xhelal Jakupi）告訴法新社：「如果這次普查不成功，下次就再也沒機會讓居民打開大門了。」

在史高比耶近郊、居民大多為阿爾巴尼亞人的地區，人口普查的過程截至目前為止大致順利。

人口普查預定於9月30日結束，時間還剩下一周，根據官方數據，已有約130萬人完成登記。

但上次導致人口普查泡湯的陰影依舊存在，部分人士指控總理柴伊夫（Zoran Zaev）的社會民主黨政府試圖捏造結果。

在野左翼黨（Levica）呼籲杯葛人口普查，稱普查機制對馬其頓人不利。

左翼黨黨魁與議員阿帕西耶夫（Dimitar Apasiev） 稱，約有20萬人拒絕參與人口普查，但沒有進一步詳述。

© 2021 AFP