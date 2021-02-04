半導體短缺 美國通用汽車3廠停產1廠產能減半

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（法新社紐約3日電） 美國汽車業巨擘通用汽車（General Motors）今天表示，由於全球半導體供應短缺，將暫停3座工廠的生產工作，並將第4座工廠的產能減半。

通用汽車宣布，3座分別位於美國堪薩斯州（Kansas）、加拿大安大略省（Ontario）和墨西哥聖路易波多西州（San Luis Potosi）的工廠，下周起將全面暫停生產；另一座位於韓國的工廠產能則將減半。

這項消息是全球半導體供應吃緊引發的最新漣漪效應。供應危機一部分源自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，遊戲主機及其他家用電子產品爆出大量晶片需求所造成。

通用汽車在新聞稿中，形容車用晶片供應「非常不穩定」。儘管他們已努力減輕衝擊，但「半導體短缺將影響通用汽車2021年產量」。

聲明還說：「我們目前正在評估整體衝擊，但我們的焦點會放在繼續生產我們最受歡迎的產品，包括大型皮卡車、休旅車及Corvette跑車。」

市場研究公司馬基特（IHS Markit）1月13日發布報告指出，車用晶片供給短缺危機造成的最大衝擊在中國，當地第一季汽車產量恐銳減達25萬輛。

馬基特還估計，歐洲第一季汽車產量可能因此減少10萬輛，北美、日本及印度的車市供給也會受影響。（實習編譯：管之岑/核稿：張正芊）

© 2021 AFP