半島電視台美籍記者中彈亡 美國國務卿：將追究責任

（法新社洛杉磯7日電） 在以色列和巴勒斯坦當局就半島電視台記者阿克萊死因激烈爭論之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天承諾，無論事實如何，美國都會追究責任。

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巴勒斯坦裔美國籍的半島電視台知名記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日在約旦河西岸（West Bank）哲寧（Jenin）難民營，報導以色列軍隊的行動時中彈身亡。

布林肯出席在洛杉磯舉行的拉丁美洲峰會場邊學生記者論壇，被問到一個問題，為什麼此事對美國的長期盟友以色列「絕對沒有影響」。

布林肯說：「我們正在尋找獨立、可信的調查。一旦有那樣的調查，我們將遵循事實，無論事實如何。就那麼簡單。」

布林肯曾與阿克萊的家人交談過。他說：「我對失去希琳（阿克萊）深表遺憾。她是一位了不起的記者，是一名美國公民。」

巴勒斯坦當局的調查指出，一名以色列士兵開槍打死了她，這屬於戰爭罪。美國有線電視新聞網（CNN）一篇報導引述目擊者的話，阿克萊似乎是在以色列軍隊一次針對性攻擊中喪生的。

以色列憤怒地否認這些指控，並表示此案正在調查中，同時要求巴勒斯坦參與聯合調查。

以色列當局反駁說，阿克萊可能是被該地區一名巴勒斯坦槍手的流彈擊中，或遭一名以色列士兵誤擊而喪命。

布林肯所屬的民主黨數十位國會議員呼籲美國聯邦調查局（FBI）領導調查，以找出有關阿克萊死因的公正調查結果。

© 2022 AFP