協助弱勢國家取得疫苗 英國助募款281億元

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（法新社倫敦10日電） 英國今天表示，透過相對捐款方式，已協助從全球捐助者募得10億美元（新台幣281億元），用來推動幫助「弱勢國家」獲得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

英國說，除此之外，先前承諾其他捐助者每捐4美元，英國就捐贈1英鎊後，英國已經向冠狀病毒疫苗全球取得機制（COVAX）「先進市場承諾」（Advance Market Commitment, AMC）承諾捐助5.48億英鎊。

加拿大、日本和德國也是提供相對捐款的國家，到目前為止已幫助AMC募得總計超過17億美元資金。

根據英國外交部表示，這項資金今年可供向92個發展中國家提供10億劑疫苗。

英國外相拉布（Dominic Raab）在聲明中表示：「只有大家都安全的時候，我們才能免受這種病毒侵害，這就是為什麼我們專註於以全球之力解決全球問題。」

英國正在紀念聯合國大會在倫敦舉行第一次會議75 周年，邀請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres ）今天展開所謂的虛擬訪問。

古特雷斯將在11日會見拉布、英國首相強生（Boris Johnson）及英國官員夏瑪（Alok Sharma）。夏瑪本周被任命為11月舉行的氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）全職主席。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP