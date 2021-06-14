協助戈恩逃離日本 美國籍泰勒父子認罪

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（法新社東京14日電） 美國籍的泰勒父子涉嫌於2019年底、違法協助日產汽車公司前董事長戈恩躲在樂器箱內乘私人飛機逃離日本。這對父子今天在東京地方裁判所出庭時認罪。

這是60歲美國陸軍特種部隊退役軍人泰勒（Michael Taylor）與他的28歲兒子彼得（Peter Taylor）首次為了本案出庭。法官今天問他們檢方起訴內容是否有誤，兩人回答「沒有」。

美國當局3月將泰勒父子引渡至日本後，兩人被關在戈恩（Carlos Ghosn）昔日被關押的東京拘留所。他們可能面臨長達3年的徒刑。

泰勒父子還在美國時，曾奮力阻止被引渡到東京，宣稱自己可能面臨虐囚般的處境。自3月初抵達日本後，兩人不曾對案件置評。

日本放送協會（NHK）報導，彼得因出手相助，獲得戈恩一家人給予1億4400萬日圓（130萬美元）。

但「朝日新聞」（Asahi Shimbun）報導，泰勒父子把這筆錢很大一部分用於策畫脫逃過程，包括承租私人飛機的費用；兩人宣稱出手相助並未拿錢。

檢方則說，泰勒父子共收取130萬美元助戈恩逃離日本。

戈恩當年脫逃時，正因4項金融罪名交保候傳，但他否認有任何不法行為。後來他成功躲過日本當局監控搭上私人飛機，並在土耳其轉機後抵達黎巴嫩。目前戈恩仍住在與日本無引渡協議的黎巴嫩境內。

這起脫逃案讓日本當局倍感難堪，並稱呼這是「近代史上最厚顏無恥且精心策畫的一次脫逃行動」。

© 2021 AFP