南太平洋海域強震 引發小型海嘯

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（法新社努美阿11日電） 南太平洋海域今天發生規模7.7地震，引發小型海嘯，所幸未對區內島國造成災損。當局隨後解除警報。

根據美國地質調查所（USGS），這起強震於當地時間午夜過後（格林威治標準時間10日13時20分）發生，震央位於新喀里多尼亞島南部省Vao鎮東方約415公里處，震源深度10公里。

位於夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，部分地區的海岸可能出現「危險海嘯波浪」；介於0.3公尺和1公尺以上海嘯可能會出現在斐濟（Fiji）、紐西蘭和萬那杜的部分海岸。

根據斐濟地震部門的推特（Twitter），斐濟出現高0.3公尺的波浪，但當局隨後取消海嘯警報。

澳洲氣象局（Australian Bureau of Meteorology ）推文證實地震引發海嘯，並警告位於澳洲大陸以東約550公里的豪勳爵島（Lord Howe Island）面臨威脅，但表示無疏散必要。

萬那杜首都維拉港（Port Vila）居民表示有震感，但地震和隨後的波浪未造成損失。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）也警告北部沿海地區可能有「強勁且異常的海流」，但表示沒有發生海嘯的風險。

© 2021 AFP