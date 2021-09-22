南蘇丹洪患近43萬人流離失所

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社南蘇丹朱巴21日電） 聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）今天表示，嚴重洪災已造成南蘇丹約42萬6000人流離失所，其中包括18萬5000名兒童。洪水淹沒民宅和農場，生計與棲身之地同時泡水。

UNOCHA在一份簡報中說，緊急救援人員已使用獨木舟和船隻去救援因洪水和外界阻隔的民眾，同時警告未來幾個月預期還會有更多豪雨和洪水。

UNOCHA表示，大雨「加劇社區的脆弱性，許多人因洪水而流離失所，在教堂和學校避難」。

北部團結省（Unity state）首府班提烏（Bentiu），約有1/3人口受到洪水衝擊，絕望的農民乞求協助，因為早到的季節雨引發水位上升淹沒房屋和土地。

農人巴爾（Gatjiath Pal）告訴法新社：「就連動物也遭殃，我們用來放牧的所有地方都被水淹沒了。」「到處都是水…我們不知道什麼時候會結束，因為這裡每天都在下雨。」

其他村民表示，他們害怕被蛇咬，因為大水促使爬蟲類往建築物內躲避。

育有3名子女的卓爾（Nyadak Chuol）說：「這裡的生活很悲慘。」「道路封閉…大水淹進家門，每天都在為找到安全的棲身之處所苦。」

這名33歲的母親說：「最糟糕的是…像是蛇等危險的動物離我們愈來愈近。」

南蘇丹去年發生史上最嚴重的洪患影響約70萬人，根據UNOCHA，一年後仍有10萬人回不了家。這陣子的傾盆大雨摧毀了脆弱的茅草屋與淹死牲畜。

除了醫療院所遭受洪水摧毀或破壞外，有113所學校受到波及，UNOCHA警告說已嚴重影響學童教育。

與此同時，救援團隊正努力為西北部瓦拉普州（Warrap）約2萬5000人提供援助，該區飽受敵對族群之間的致命衝突侵擾。

UNOCHA上月示警面臨供給與經費短缺的情形，南蘇丹的糧食計畫需要17億美元經費，但募款目標僅達到54%。聯合國世界糧食計畫署（WFP）也因經費短缺，被迫暫停向南蘇丹超過10萬名流離失所者提供糧食援助，並警告如果沒有更多經費入帳，還將進一步減少。

根據世界銀行（World Bank）2018年數據，南蘇丹1100萬人口中有4/5生活在「絕對貧窮」狀態，60%以上人口因衝突、乾旱和洪水等影響而面臨嚴重饑餓問題。

南蘇丹自2011年脫離蘇丹獨立以來，這個年輕的國家長期深陷經濟與政治危機的痛苦，正努力從奪走40萬人命的5年內戰深淵爬起來。

儘管總統基爾（Salva Kiir）和副手馬查爾（Riek Machar）於2018年達成的停火和權力分享協議大致仍然有效，但正遭受嚴峻考驗，在履行和平進程的條款方面幾乎沒有任何進展。

© 2021 AFP