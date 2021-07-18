南非前總統貪污案將再度開庭

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（法新社約翰尼斯堡18日電） 延宕多時的南非前總統朱瑪貪污案明天將重新開庭。朱瑪被控貪污、詐欺等多項罪名，他入獄時曾引發支持者大暴動。

朱瑪（Jacob Zuma）被控貪腐，卻因為與貪污無關的藐視法庭罪，遭判入監服刑，引發支持者不滿，在全國爆發致命大暴動。

朱瑪被控在1999年時任副總統期間，涉入向5間歐洲武器商購買戰鬥機、 巡邏艇和軍備的相關採購案，面臨詐欺、貪污與勒索等16項指控。

他被控收受法國國防巨擘泰雷斯集團（Thales）27 萬7000美元（約新台幣775萬元）賄賂，該集團也因貪污和洗錢而遭起訴。

審判經過多次延宕後，終於在5月開庭審理。朱瑪的法律團隊努力企圖讓檢方撤銷指控。

79歲的朱瑪開庭時親自到場，自稱清白。泰雷斯也提出無罪辯護。當時把下次聽證會日期訂在7月19日。

然而，事情卻在6月29日急轉直下。朱瑪因為沒有配合總統任期間的貪污案調查，遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑，一周後入獄服刑。

朱瑪身陷囹圄，引發家鄉瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）抗議行動，隨後情況如滾雪球般，變成持續一周的打劫與縱火大暴動，更延燒至金融中心約翰尼斯堡，造成超過200人喪生。

以打擊貪污口號上台的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，暴動是「經過合謀、精心策畫的攻擊行動」，目標是南非年輕的民主制度。

拉瑪佛沙16日晚間說：「幕後藏鏡人利用政治悲憤作藉口，企圖煽動民眾暴亂。」分析家警告，明天的聽證會恐怕會重燃上周好不容易平復的緊張情勢。

瓜祖魯那他省朱魯蘭大學（University of Zululand）研究員斯貝（Sipho Seepe）說：「民眾會盯着法官的一舉一動，若覺得不公，就會抗議」。

朱瑪與支持者一再聲稱所有行動都是出於政治動機，警告他的入獄可能引發動蕩，但否認策畫最近暴動。

朱瑪一度被戲稱為「鐵氟龍總統」（Teflon president），他目前正尋找方法，試圖扭轉藐視法庭被判處的15個月刑期。

委員會調查的大部分案件情事，都涉及印度裔富商古普塔家族（Gupta）的3兄弟。他們能夠獲得利益豐厚的政府標案，且據稱能夠左右內閣名單。

南非執政黨非洲民族議會（ANC）在面對越來越多的貪污醜聞後，於2018年強迫朱瑪辭職下台。

然而，朱瑪在ANC與大眾之間仍擁有強力的支持基礎，被視為「民族英雄」與窮人的捍衛者。

「朱瑪下台之日」（When Zuma Goes，暫譯）一書作者馬瑟科加（Ralph Mathekga）表示，審理貪污案的法官將不會向「政治壓力」低頭。

他向法新社表示：「不起訴朱瑪將對法治帶來嚴重影響。司法界必須克服這場風暴。」

© 2021 AFP